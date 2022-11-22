Kazdağı Milli Parkı'nda yaralı şahin tedavi altına alındı

Balıkesir'in Edremit İlçesinde vatandaşlar tarafından Kazdağları'nda yaralı halde bulunan Şahin, Balıkesir DKMP Kazdağı Milli Parklar Şefliği'nde tedavi altına alındı.

Ayağından yaralı olarak bulunan ve çok bitkin olduğu gözlenen Şahin'e ilk olarak Milli Park Şefliği Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından teslim alınarak tedavi sürecine başlanıldı.

Özel bir veteriner kliniğini Veteriner Hekimi Sencer Kahraman ile birlikte yapılan muayene ve dijital röntgen tetkikleriyle beraber sağ ayak bileğinde kırık tespit edilen Şahin'e cerrahi müdahale yapıldı. Kuşun kırılan bileği tedavi edildi. Yaralı Şahin'in iyileşme süreci sonrasında tekrar doğal hayatına bırakılacağı öğrenildi.