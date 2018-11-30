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Kazdağları beyazlara büründü

Kuzey Ege’de Balıkesir ve Çanakkale il sınırını oluşturan Kazdağları, dün akşam başlayan yoğun kar yağışıyla beyazlara büründü.

Kuzey Ege'de Balıkesir ve Çanakkale il sınırını oluşturan Kazdağları, dün akşam başlayan yoğun kar yağışıyla beyazlara büründü. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.


Dün akşam saatlerinde başlayan ve Kazdağları'nda etkili olan kar yağışıyla ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Bir çok dağ yolu ulaşıma kapandı. Edremit-Yenice-Çan kara yolunda ise ekipler dona karşı aralıksız çalışıyor. Yetkililer kara yolunun açık tutulduğunu bildirdi. Bu yol kesimini kullanacak sürücülerin zincir, çekme halatı ve kış lastiği gibi hazırlıklarını yapmadan yola çıkmamaları istendi. Yağışın akşam saatlerinde de etkili olması bekleniyor.

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