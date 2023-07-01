Kazdağları Cam Seyir Terasını 7 günde 12 bin kişi ziyaret etti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nın 836 rakımlı Şahinderesi Kanyonu yamacına yapılan cam seyir terası, 12 bin kişiyi ağırladı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Kazdağları Milli Parkı'nda bulunan ve tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği Kazdağları Cam Seyir Terası, bayram tatilinin ilk 7 gününde 12 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 kilometrelik bağlantı yolu taş döşenen ve işletmesi yapılan Kazdağları Cam Seyir Terası yediden yetmişyediye ziyaretçilerin akınına uğruyor. Çelik ve cam yapısı ile seyri doyumsuz bir Kazdağları ve Edremit Körfezi manzarasını Şahin Deresi Kanyonu üzerinden adeta uçarcasına izleme imkanı sunuyor Kazdağları Cam Seyir Terası.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde bölgeye kazandırılan seyir terası, bölge turizmine önemli katkı sağlıyor.

Ziyaretçilerden Filiz Elmas “Bayram için bir plan yapmıştık. Burasını da uzun zamandan duyuyorduk. Merakızımı gidermek için bu günü buraya ayırdık. Altınoluk'ta güzel bir ziyaret alanı olarak yapılmış. Geliş biraz zorlasa da manzaraya değer. Keyifli güzel bir yer. Görülmesi gereken bir yer” dedi.

Kazdağları Cam Seyir Terasına yaz ayları boyunca ziyaretçi kabulü devam edecek.