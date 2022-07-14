Kazdağları eteklerinde iki ayrı zeytinlik alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları eteklerinde iki ayrı noktada aynı zamanda zeytinlik alanda çıkan yangınlar ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Kazdağları Milli Parkı sınırlarındaki Mehmet Alan köyü yakınlarında 2 ayrı noktada aynı zamanda zeytinlik alanda çıkan yangınlardan çıkan dumanları Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı kuleler fark etti. Yangın ekipleri hızlı bir şekilde yangın bölgesine sevk edildi. Çıkan yangınlara 3 arozöz, bir su tankeri ve ekipler müdahale etti. Bölgede esen şiddetli poyraz rüzgarına rağmen ekiplerin başarılı ve hızlı çalışması ile yangınlar ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangınlarda yaklaşık 700 metre kare alan zarar gördü. Yangın ile ilgili jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.