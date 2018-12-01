Kazdağları İda Ultra Maratonu 800 sporcunun katılımıyla koşuldu

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Yeşilyurt Köyü'nde başlayan ve Balıkesir'in Edremit İlçesi Güre Mahallesi'nde sona eren İda Ultra Maratonuna 4 kategoride 800 sporcu katıldı. Sporcular Kazdağlarını aşarak bitiş noktasına ulaştılar. Bu zorlu maraton havadan da görüntülendi.

Yeşilyurt Köyü'nde sabah 07.00'da başlayan 103 kilometrelik İda Ultra ve 62 kilometrelik Half Utra koşularına çok sayıda profesyonel sporcu katıldı. Yarışlara 18 ülkeden 800 sporcu katıldı. Saat 10.00'da ise 15 kilometrelik Kutup Ayısı Köy Koşusu ve 36 Kilometrelik Run Zeus koşuları için start verildi.

Ortak parkurları kullanan sporcular Kazdağlarının eşsiz manzarası ve bol oksijeni eşliğinde derelerin ve tepelerin aşıldığı zorlu parkurları tamamlayarak belirlenen bitiş noktalarına ulaştılar.

Bu yıl üçüncüsü yapılan İda Ultra Maratonu hakkında bilgi veren Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede, “Biz 2016 senesinden bu yana Edremit Belediyesi'nin destekleri ile Kazdağlarını tanıtmak amacıyla dünyanın bir çok ülkesinde sporcuyu buraya getirip koşturuyoruz. Soğuk kış aylarında, bugün günlerden 1 Aralık ve sıfır dereceye yakın bir soğukluk var. Buraya bine yakın insan sadece Kazdağları'nda koşmak için geldi” dedi.

Uluslararası yoğun bir katılımın olduğunu hatırlatan Dede, “Bu sene 18 ülkeden yaklaşık bin 50 sporcu kayıt yaptırdı. 800 kaydını tamamlayan sporcu bizler ile birlikte 4 farklı kategoride yarışıyor. 15 kilometre Kutup Ayısı Köy Koşusu, 36 kilometre Run Zeus Altınoluk'ta bitiyor. 62 kilometrelik Half Ultra Çamlıbel'de bitiyor ve 103 kilometrelik İda Ultra buda Edremit Güre'de bitiyor” diye konuştu.

Caner Algün: "Çok keyifli bir yarıştı"

Köy koşusunu birincilik ile bitiren sporcu Caner Algün, “Çok keyifli bir yarıştı. Katıldığım ultraların en zevklisi diyebilirim. Özellikle patika yolundan sonrası çok güzeldi. Güzel keyifli bir yarış oldu” ifadelerini kullandı.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını ifade eden Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, “Kazdağları Ultra Maratonu'nin bu sene üçüncüsü koşuluyor. 200 sporcu ile başladığımız maratonda bu sene bin sayısına ulaştık. Kazdağları'mızın güzelliğini, Kazdağları'nın müthiş oksijenli havasını solumak için buraya gelen sporcu sayışımız gün geçtikçe artıyor. Bu da bizi daha da mutlu ediyor” diye konuştu.