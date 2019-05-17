Kazdağları masaya yatırıldı

Kazdağları'nda Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Orman Yönetim Projesi Hazırlık Çalıştayı Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapıldı.

Kazdağları(nda Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebiler Orman Yöntim Projesi Hazırlık toplantısı kapsamında Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik başkanlığında Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, Edremit Belediye Başkanı Hasar Arslan, daire başkanları, şube müdürleri ve ormancılar ile Edremit ilçesinde çalışmalarda bulunuldu. Yapılan çalıştayda Kazdağları biyolojik çeşitliliğinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için sunumlar yapıldı ve konu masaya yatırıldı. Ayrıca çalıştaya katılan ormancılar Kazdağları'nda inceleme gezisi yaparak önerileri ve çözüm yollarını yerinde inceleme fırsatı buldular.