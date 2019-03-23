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Kazdağları uluslararası farkındalık festivaline ev sahipliği yapıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyanın hava kalitesi en yüksek bölgelerinden Kazdağları eteklerinde organize edilen Uluslararası Farkındalık Festivali başladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyanın hava kalitesi en yüksek bölgelerinden Kazdağları eteklerinde organize edilen Uluslararası Farkındalık Festivali başladı.


2 gün sürecek hafta sonu organizasyonunda enerji merkezi çalışmaları, değişim programları ve interaktif söyleşiden oluşan 9 ayrı farkındalık çalışması sunuluyor. Farklı çalışmalara toplamda 400 katılımcının iştirak edeceği etkinliğe ABD, Fransa, Bulgaristan, İspanya, İngiltere, Almanya'dan da katılımcılar yer alıyor. Acık havada topluca nefes ve özgüveni geliştirme çalışmaları ile açılan festivalin pazar akşamı sona ereceği belirtildi.

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