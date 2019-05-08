Kazdağları'nda 180. yıl doğa yürüyüşü yapıldı

kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kazdağlları doğa yürüyüşünde Edremit, Burhaniye ve Gömeç Kaymakamları katıldı.

Kaz Dağlarında düzenlenen doğa yürüyüşüne; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Gömeç Kaymakamı Önder Coşğun, Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Koçara Deresi mevkiinde yapılan 5 kilometrelik yürüyüş boyunca kaymakamların ve katılımcıların başarılı performansları dikkatleri çekti. Katılımcılar zorluk derecesi yüksek parkur ve hava şartları ile mücadele ettiler.