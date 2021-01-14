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Kazdağları'nda beklenen kar yağışı başladı

Kazdağların’da bir süredir beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı.

Kazdağların'da bir süredir beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Yağışın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor.


Sabah saatlerinde başlayan ve Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beraber Kazdağları'nın Hanlar ve Eybek zirve bölgelerinde beyaz örtü kendisini göstermeye başladı. Yetkililer bu yol kesimini kullanacak sürücülerin akşam saatlerinden itibaren yanlarında zincir, çekme halatı ve kış lastiği bulundurmalarını istedi. Kar yağışının başladığı ilk dakikalar drone ile havadan görüntülendi.

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