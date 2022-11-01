İhlas Haber Ajansı

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Kazdağlarında çıkan orman yangını kontrol altında

Balıkesir’in Kazdağları bölgesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Kazdağları bölgesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.


Edremit ilçesine bağlı Kazdağları bölgesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Mehmetalan-Ortaoba Mahallesi Üçtaş Mevkii civarında farklı 2 noktada başlayan yangına karadan ve havadan müdahale edilmesinin ardından orman ekipleri ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kısa sürede kontrol altında alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları ise sürüyor.

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