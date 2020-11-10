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Kazdağları'nda dağ çileği zamanı

Kazdağları’nda yetişen dağ çileğine sağlık açısından faydasından dolayı rağbet artıyor.

Kazdağları'nda yetişen dağ çileğine sağlık açısından faydasından dolayı rağbet artıyor.


Balıkesir'in Edremit ilçesinde dağ çileğine halkın ilgisi artmaya başladı. Yüksek kesimlerde yabani olarak yetişen ve özellikle C vitamini açısından zengin olan dağ çileğini toplamak için vatandaşlar Kazdağları'na akın etmeye başladı. Dağ çileğinin hücrelerin yenilenmesinin haricinde güçlü idrar söktürücü olduğu öğrenildi. Tam bir şifa kaynağı olduğu, bu meyvenin İlkbaharda sarı, sonbaharda kırmızı ve hoş tadı ile dikkat çektiği belirtilirken, meyvenin sinir sistemine de iyi geldiği ifade edildi.

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