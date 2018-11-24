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Kazdağlarında gökkuşağı büyüledi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaklaşık bir haftadır süren yağışlı ve bulutlu hava sabah saatlerinde yerini güneşe bıraktı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaklaşık bir haftadır süren yağışlı ve bulutlu hava sabah saatlerinde yerini güneşe bıraktı. Bu geçiş sırasında Kazdağları eteklerinde oluşan gökkuşağı, seyri doyumsuz bir manzara meydana getirdi.


Edremit, Havran, Burhaniye ve Ayvalık'ta yaklaşık bir haftadır etkili olan yağış ve bulutlu hava bu sabah itibariyle yerini güneşli bir havaya bıraktı. Bu geçiş sırasında Kazdağları eteklerinde oluşan gökkuşağı büyük bir ilgi ile izlendi. Bir çok kişi bu güzel manzarayı karelere sığdırmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren ışık şöleni seyredenleri adeta büyüledi.

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