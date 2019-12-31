Kazdağları'nda kar çilesi

Kazdağları'nda hafta sonu başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kazdağları'nda sabah saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı sürücüler için çileye dönüştü. Onlarca sürücü araçları ile yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücüleri köylüler traktörleri ile kurtardı.

Kazdağların'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi sınırları içinde Kazdağları Edremit-Yenice-Çan yolu Deveboynu, Hanlar, Kapanca mevkileri arasında etkili oluyor. Kar yağışının olduğu yol kesiminde Balıkesir bölgesinde Karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışması yaparken, Çanakkale bölgesinde çalışma yapılmaması dikkatleri çekti. Bu yol kesiminde tatil için yola çıkan onlarca araç yollarda kaldı. Kar sebebiyle buzlanan yollarda kayarak mahsur kalan araçları çevre köylerden gelen köylüler traktörleri ile çekerek kurtardı. Cep telefonlarının da çekmediği yol kesiminde sürücüler yetkililerin bir an önce tedbir almasını ve bu kar çilesine bir son vermelerini istedi.