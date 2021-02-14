Kazdağları'nda kar çilesi

Balıkesir'in Edremit ilçesinin yüksek kesimleri ile Kazdağları'na kar yağdı. Kazdağları'nda 50 santime ulaşan kar kalınlığı hayatı olumsuz etkiliyor. Edremit Yenice Karayolunda onlarca araç kar nedeniyle yollarda kaldı. Edremit Yenice Karayolu zaman zaman ekiplerin tüm çalışmalarına rağmen kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanıyor.

Kar yağışı nedeniyle yolda ilerleyemeyen onlarca araç Kazdağları'nda mahsur kaldı. Araçlarında zincir olan sürücüler ise yolda güçlükle ilerlemeye çalışıyor.

Mahsur kalanlar ise Edremit Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince kurtarılarak kent merkezine götürülürken, kapanan yolda kar nedeniyle ilerleyemeyen araçlarını ise yol kenarlarına bıraktılar.

Karayolları ve Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kapanan yolu açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Ancak tipi şeklinde yağan kar kısa sürede açılan yolların kapanmasına neden oluyor.

Emine Özavcı, kar yağışının dün akşamüzeri başladığını belirterek şunları aktardı: "Yolun durumu şu an kapalı. Açıyorlar ama hemen dakikada kapanıyor. 10- 20 dakika içinde kapanıyor. Eşim şeker ve astım hastası olduğu için buranın havası iyi geliyor. Haftada en az 2- 3 gün geliyoruz buraya. Greyder gelip gidiyor ama şu an kapalıdır" dedi.