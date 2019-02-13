Kazdağları'nda kar esareti...

Balıkesir'in Edremit, Havran ve Çanakkale'nin Yenice İlçelerini birbirine bağlayan ve Kazdağları'ndan geçen yolda etkili olan kar yağışı sebebiyle onlarca araç ve yüzlerce kişinin kar esareti sona erdi. Edremit Belediyesi ekipleri kar küreme çalışması yaptı, kayan araçlar kurtarıldı. Yolun açılmasıyla mahsur kalanlar da yollarına devam ettiler.

Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı Kazdağları'nda hayatı olumsuz etkiliyor. Edremit-Yenice karayolu kar yağışı sebebiyle kayan bir kamyon yüzünden saatlerce trafiğe kapandı. Onlarca araç ve yüzlerce kişi, kayan kamyonun kurtarılmasından sonra yollarına devam edebildiler.

Yolun kapalı olduğunu öğrenen bazı sürücüler ve yolcuları da dinlenme tesislerine sığındılar. Sabahın erken saatlerinden bu yana yolda mahsur kalan sürücü ve yolculara Edremit Belediyesi ekipleri yardım elini uzattı. Belediyeye ait iş makineleri bölgeye giderek kar küreme çalışmalarına başladı. Ayrıca yollarda ilerleyemeyen ve kayan araçlarda ekipler tarafından kurtarıldı. Kar yağışının önümüzdeki gece saatlerinde daha da artarak devam edeceği öğrenildi.

Yetkililer bu yol kesimine mecbur kalınmadıkça girilmemesini istedi. Ekiplerin yoğun çalışmasına rağmen yol zaman zaman şiddetli tipi nedeniyle trafiğe kapanıyor.