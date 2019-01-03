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Kazdağları'nda kar nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı

Balıkesir’in Edremit ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice ilçesini bağlayan ve Kazdağları’nda geçen yol kesiminde kar yağışı nedeniyle birçok araç mahsur kaldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini bağlayan ve Kazdağları'nda geçen yol kesiminde kar yağışı nedeniyle birçok araç mahsur kaldı.


Bölgede akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle Edremit-Yenice karayolunda trafik durma noktasına geldi. Kar yağışı nedeniyle Talim Alanı ve Hanlar mevki arasında birçok araç mahsur kaldı. Edremit Balıkesir karayolundaki kar yağışı nedeniyle Edremit Yenice yoluna sevk edilmeyen karayolları ekipleri nedeniyle yol akşam saatlerinde kapanma noktasına geldi. Birçok araç 20 santimetreye kadar çıkan kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Kamyonlar, otobüsler ve otomobiller zincir ve kar lastiklerine rağmen yolda ilerleyemeyince ekiplerden yardım istedi. Edremit Belediyesi Fen İşlerine bağlı bir grayder yolu açık tutmak ve yolda kalan sürücülere yardım etmek için bölgeye sevk edildi. İş makinesi ile kar kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti. Birçok vatandaş karda ilerleyemeyen araçlarını terk etmek zorunda kaldı. Ekipler yolda kalan sürücülere yardım ve yolu açık tutabilmek için gece boyunca çalışma yapacak.

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