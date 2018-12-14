Kazdağları'nda kar yağışı başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağların'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.

Sabah erken saatlerde Kazdağları'nın Hanlar Eybek zirvesi arasında etkili olan yağış kısa sürede ormanı beyaza boyadı. Dağ yollarında zaman zaman ulaşımda zorluklar çekildiği öğrenildi. Kar yağışı olan bölgeden geçen Edremit, Yenice, Çan kara yolunda ise yağışın etkili olmadığı ve yetkililerin buzlanmalara karşı çalışma yaptıkları belirtildi.