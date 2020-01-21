İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kazdağların'da kar yağışı başladı

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kazdağları Hanlar, Eybek bölgesinde başlayan kar yağışı sebebiyle yetkililer bu yol kesimini kullanacak sürücüleri dikkatle seyretmeleri hususunda ikaz etti.


Sabah saatlerinde başlayan ve Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beraber bölge tekrar beyaza büründü. Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı bölgede ekiplerini hazır bekletirken, yağışın perşembe gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer bu yol kesimini kullanacak sürücülerin yanlarında zincir, çekme halatı ve kış lastiği bulundurmalarını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.