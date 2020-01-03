İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyor

Balıkesir’in Edremit, Havran ilçeleri ile Çanakkale’nin Yenice ilçesi’nin yüksek kesimlerinde Kazdağları’nda kar yağışı etkili oluyor.

Balıkesir'in Edremit, Havran ilçeleri ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi'nin yüksek kesimlerinde Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyor.


Hafta başında bu yana aralıklar ile Kazdağları'nda etki olan kar yağışı bu günde kendisini gösterdi. Kazdağları Kapanca, Eybek, Hanlar ve Deve Boynu mevkilerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman trafiği olumsuz etkiliyor. Karayolları ekiplerinin gün içinde yaptığı çalışmalar ile Edremit-Kalkım-Yenice karayolu açık tutuluyor. Çalışmalara Karayolları ekiplerinin yanı sıra Edremit Belediyesi'ne ait iş makineleri de destek veriyor.


Yetkililer bu yol kesiminde özellikle akşam ve gece saatlerinde şiddetli poyraz rüzgarının da etkisiyle yollarda buzlanmalar olabileceğinden sürücülerin hazırlıklı olması gerektiğini vurguladılar. Sürücülerin bu yol kesimine girerken yanlarında zincir, çekme halatı gibi ekipmanlarının bulunmasını istediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.