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Kazdağları'nda kar yağışı mahsur bıraktı

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçesi yükseklerinde; Kazdağları’nda sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı hayatı felç etti.

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçesi yükseklerinde; Kazdağları'nda sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı hayatı felç etti. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda mahsur kaldı.


Sabah erken saatlerde Kazdağları'nda başlayan kar yağışı hayatı adeta felç etti. Edremit ve Havran ilçesinin yüksek kesimlerinde özellikle Edremit-Yenice Karayolu Hanlar ve Kapanca mevkiinde etkili olan kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi. Kar yağışı için hazırlıksız olan sürücüler karlı yollarda ilerleyemedi. Birçok sürücüde araçlarını yol ortasında bırakmak zorunda kaldı. Yağış olan bölgede kar yağışı nedeniyle mahsur kalan sürücüler yetkililerden bir an önce yardım istediler. Kimi sürücülerde araçlarını çevredekilerin yardımıyla ilerletmeye çalıştı. Bölgede kamyonlar, otobüsler, çok sayıda hafif ticari araç ve çok sayıda otomobil yolun kardan temizlenmesi için yardım bekliyor.

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