Kazdağları'nda karla mücadele devam ediyor

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı 4 günden bu yana devam ediyor.

Yeni yılın ilk günü başlayan kar yağışı fasılalarla devam ediyor. Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Edremit-Yenice yolu Edremit Belediyesi ve Karayolları ekiplerince açık tutulmaya çalışılıyor. Özellikle akşam ve gece saatlerinde yolda buzlanmalar meydana gelirken, yetkililer bu yol kesimini kullanacak sürücülerin kar lastiği, zincir ve çekme halatı olmadan yola çıkmamalarını istiyor.