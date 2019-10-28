Kazdağları'nda korkutan yangın

Balıkesir Edremit'te Kazdağları'nın eteklerinde bulunan kırsal Doyran Mahallesi'ndeki çöplükte çıkan yangın, paniğe sebep oldu.

Kazdağları'nda kırsal Doyran Mahallesi yakınlarında bulunan çöplükten dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye amirliğine bağlı ekipler kısa sürede yangına müdahale etti.

Ormanlık alana sıçramaması için ekipler tarafından büyük mücadele verilirken, yoğun duman vatandaşlar tarafından orman yangını olarak algılandı.