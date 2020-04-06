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Kazdağları'nda koronavirüs tedbirleri

Balıkesir’in Havran ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice ilçeleri arasında bağlantıyı sağlayan ve Kazdağları’ndan geçen yolda jandarma özel araçların sınır geçişlerini kontrol altına aldı.

Balıkesir'in Havran ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçeleri arasında bağlantıyı sağlayan ve Kazdağları'ndan geçen yolda jandarma özel araçların sınır geçişlerini kontrol altına aldı.


Kazdağları'nda da koronavirüse karşı tedbirler alındı. Balıkesir Çanakkale il sınırında jandarma ekipleri göreve yapmaya devam ediyor. Özel izinli araçlar ve genelgede belirlenen araçlar dışında hiçbir aracın geçişine izin verilmiyor. Konu hakkında Havran Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada “Tedbirler kapsamında ekiplerimiz 24 saat kesintisiz sahadalar. Balıkesir-Çanakkale sınırı olan Havran Hanlar bölgesinde yol istisnalar dışındaki giriş-çıkışlara kapatılmıştır. İlçe merkezine girişlere de aralıklarla uygulama yapılmaktadır” denildi.

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