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Kazdağlarında küçük şelaleler, çağlayanlara dönüştü

Balıkesir’in Edremit, Havran ve Çanakkale’nin Yenice, Ayvacık ve Bayramiç ilçeleri sınırları içinde bulunan Kazdağlarında son bir günde metrekareye 122 kilogram yağış düşünce minik derelerdeki küçük şelaleler adeta çağlayanlara dönüştü.

Balıkesir'in Edremit, Havran ve Çanakkale'nin Yenice, Ayvacık ve Bayramiç ilçeleri sınırları içinde bulunan Kazdağlarında son bir günde metrekareye 122 kilogram yağış düşünce minik derelerdeki küçük şelaleler adeta çağlayanlara dönüştü.


Kazdağlarında yaklaşık 3 gündür etkili olan yağışlı hava nedeniyle bir günde metrekareye 122 kilogram yağış düştü. Yağış nedeniyle küçük derelerdeki su miktarları artarak küçük şelaleler adeta çağlayanlara dönüştü. Artan su miktarı bölgedeki derelerin debilerinde de önemli bir artışa neden oldu.

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