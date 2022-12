Kazdağları'nda nefes kesen etkinlik

Kazdağları'nda bu yıl altıncısı düzenlenen İda Ultra'da sona gelindi. 25 ülkeden bin 489 sporcu, Kazdağları'nın eşsiz doğasında kıyasıya bir mücadele verdi. Yarış çekişmeli anlara sahne olurken, birbirinden çetin dört parkuru başarıyla tamamlayan isimler ödüllerine kavuştu.

Sporseverlerin her yıl merakla beklediği İda Ultra'nın altıncısı Kaz Dağları'nda sona erdi. Her biri birbirinden zorlu 4 farklı mücadele eden sporcuların mücadelesi ve çabası, her sene olduğu gibi büyük takdir topladı. Yeşilyurt, Adatepe, Narlı, Doyran, Altınoluk, Avcılar, Kızılçukur, Kavlaklar, Tahtakuşlar, Çamlıbel, Güre, Kavurmacılar, Beyoba, Pınarbaşı, Mehmetalan, Zeytinli ve Kızılkeçili olmak üzere toplam 17 köyden geçen koşucular, termalleriyle ünlü Güre Kasabası'ndaki bitiş noktasına varmayı başardı.

Edremit Belediyesi'nin ana sponsorluğunda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Çanakkale Valiliği, Edremit Kaymakamlığı, Ayvacık Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu resmi destekleriyle düzenlenen yarış, nefesleri kesti.

Sabah 07.00'da tamamlanan yarışın ödül töreni İda Ultra Expo Alanı'nda yapıldı. Ödüller, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, Selami Alaftargil, Hilmi Önal, Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede tarafından verildi.

Toplamda 25 ülkeden bin 489 sporcu 3-4 Aralık'ta, dünyanın en fazla oksijen oranına sahip ikinci bölgesi olan Kazdağları'nda bir araya geldi. 3 Aralık sabah 07.00'da Çanakkale-Yeşilyurt'tan start alan koşu maratonu, sporcuları benzersiz bir mücadeleye sürükledi. Özlemle beklenen ve 4 farklı parkurda mücadele edilen yarışta ilk finişler belli oldu. Doğa, tarih ve mitolojinin izinde koşulan maraton, sporseverleri bir şehirden başka bir şehre götürdü. Yarış boyunca oksijene doyan sporcular, Çanakkale-Yeşilyurt'tan başlayarak Balıkesir-Güre'ye kadar uzandı.

İda Ultra Trail 2022'de rekorlar kırıldı

Zeytin bahçeleri arasında ve Kaz Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde Aeneas Kültür Rotası'na dokunarak geçen İda Ultra İDU 114K parkuru, İda Ultra'nın en uzun parkuru olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 24 saatte tamamlanan parkurda finiş noktasına erkeklerde ilk varan isim 13 saat 46 dakika 06 saniyeyle Kemal Kukul olurken, kadınlarda Fatma Taş, 15 saat 39 saniye ile parkuru tamamlayan isim oldu.

66 KM boyunca, Kazdağları efsanesinin doğduğu noktada yarışılan ve toplamda 2 bin 670m+ irtifa kazanımına sahip olan İda Half Ultra İHU 66K parkurunda, erkeklerde Erkan Bacak 6 saat 54 dakika 1 saniye ile birinciliği göğüsledi. Seda Kurtuldu, 9 saat 1 dakika 44 saniye ile kadınlar birincisi oldu.

Türkiye'nin en etkileyici coğrafyalarından olan Yeşilyurt, Adatepe ve Altınoluk köyleri arasında geçen keyifli bir macera sunan Run Zeus RUZ 36K parkurunda koşucular, bin 640m irtifa kazanımının ardından finiş noktasına vardılar. Rus koşucu Navil Shaimukhametov 2 saat 53 dakika 34 saniye ile erkeklerde, Nuray Göktepe Bulut, 3 saat 13 dakika 34 saniye ile kadınlarda birinci oldu.

Çanakkale'nin birbirinden güzel iki köyünden olan Yeşilyurt ve Adatepe arasında geçen Köy Koşusu KOK 15k parkurunda ise, Mehmet Aydıngör 1 saat 8 dakika 22 saniyenin ardından finiş noktasına varan ilk sporcu oldu. Çiğdem Tütüncü de 1 saat 28 dakika ile kadınlarda birinci olma başarısı gösterdi.