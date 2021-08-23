İhlas Haber Ajansı

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Kazdağları'nda orman yangın

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.


Saat 10.30 sıralarında Edremit ilçesi Güre Mahallesi Kavurmacılar Mevkisi'nde orman yangını çıktı.


Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri karadan, helikopter ise havadan müdahale ediyor. Çamlık ve kayalık alandaki yangın için Çanakkale'den ikinci helikopterin istendiği öğrenildi.


Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri bölgede rüzgarın etkili olmadığını, alevleri kısa sürede kontrol altına almayı planladıklarını ifade ettiler.

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