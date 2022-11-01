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Kazdağlarında orman yangını başladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağlarında orman yangını başladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağlarında orman yangını başladı.


Türkiye'nin turizm cennetlerinden Edremit'te orman yangını başladı. Kazdağları'nda bulunan Mehmetalan-Ortaoba Mahallesi Üçtaş Mevkii civarında farklı 2 noktada başlayan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Yangına 1 helikopter, 13 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 adet dozer ile müdahale edilmeye devam edilirken, 3 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 adet ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 1 kara ekibi de olay yerine sevk edildi.

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