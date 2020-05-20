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Kazdağları'nda şakayıklar açtı

Kazdağları’nda yazın habercisi olarak nitelendirilen şakayık (ayı gülü) çiçekleri açtı.

Kazdağları'nda yazın habercisi olarak nitelendirilen şakayık (ayı gülü) çiçekleri açtı. Koruma altındaki tür, bölgede bin metre üzerindeki rakımlarda yetişiyor.


İlkbaharın son günlerinde çiçek açan ve yazın habercisi olan şakayık veya halk dilinde ayı gülü olarak bilinen çiçekler Kazdağları'nda yerini aldı. Koruma altında olan ve endemik tür olarak kayıtlara geçen şakayık çiçekleri, bin metre üzeri yüksekliklerde ve zengin orman zemininde yetişen bir tür olarak biliniyor.

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