Kazdağları'nda “Sembol Kültürü” sergisi

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı'nın eteklerinde Ressam Esma Kudar'ın eserlerinden oluşan “Fırtına Vadisi 9 Diyar Öncesi Sembol Kültürü Sergisi” Tahtakuşlar Alibey Kudar Etnografya Müzesi Selim Turan Sanat Galerisi'nde Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın katılımıyla açıldı.

Ressam Esma Kudar'ın Maya ve Şaman ağırlıklı Viking sembollerini resmettiği 3. kişisel sergisi, sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Sergi, Ressam Esma Kudar'ın eserleriyle ilgili yaptığı tanıtıcı sunumla başladı. 16 yıldır sembollerle ilgilendiğini, 7 yıldır da sembolleri resmettiğini söylen Ressam Esma Kudar, “Grafiksel ve rölyef görüntüsünde, biraz değiştirdiğim pentür tekniğiyle resimlerimi yapıyorum. Tuval tasarımlarım özgün ve onaylı. Halatlar, semboller ve sayıları resimlerimde anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde bir arada kullandım. Çünkü sayılarında sembollerde bir yeri ve anlamı var” şeklinde konuştu. Ressam Esma Kudar, çocukluğundan beri sergilerin ve sanatın içinde bulunduğunu, 7 senede 41 serginin küratörlüğünü yaptığını, 3 senedir Azerbaycan Ressamlar Birliği ile ortak projeler hazırladığını söyledi. Kudar, “Bu sergide amacım sadece resim yapmak değil, insanlara kültürel anlamda bir şeyler de kazandırmak. Bu nedenle bu sergiyi sembol kültürü olarak lanse ediyorum. Bugün beni yalnız bırakmayan herkese özellikle de Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a destekleri ve ilgisi için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da Ressam Esma Kudar'ın Edremit için önemli bir değer olduğunu belirtti. Arslan, “Ressam Esma Kudar, kültürel birikimi, sanata bakışı ve yeteneğiyle özel bir sanatçı. Her şeyden önemlisi Edremit'in ve Kaz Dağları'nın yetiştirdiği oldukça önemli bir değer. Bugün hazırladığı sergiyle bize farklı bir bakış açısı kazandırdığı için kendisine teşekkür ediyorum. Ressam Esma Kudar'a ve Edremitimiz'de sanat icra eden tüm sanatçılarımıza Edremit Belediyesi olarak desteğe hazırız” ifadelerini kullandı.