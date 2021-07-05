Kazdağları'nda seyir terasına büyük ilgi

Edremit ilçesinde, Kazdağları'nın 836 rakımlı Şahinderesi Kanyonu'na yapılan seyir terası büyük ilgi görüyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kazdağları'na ziyarete gelen vatandaşlar, cam seyir terasını görmeden gitmiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle bölgeye kazandırılan seyir terası yöreye canlılık getirdi. Cam teras ile bölge turizminin güçlendirilmesi ve dört mevsim boyunca turizm faaliyetleriyle geceleme oranının artırılması hedefleniyor. Cam terasına çıkan vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kazdağları'nın yaz kış rağbet gördüğünü anlatan turizm rehberi Mustafa Natıroğlu, cam terasın ilgi gördüğünü söyledi. Natıroğlu, ”Ben yıllardır Kazdağları'na ziyaretçi götürüyorum. Cam seyir terası henüz 2 ay önce hizmete girmesine rağmen ilgi gördü. Yöreye canlılık getirdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.