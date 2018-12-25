Kazdağları'nda şiddetli kar trafiği olumsuz etkiliyor

Kazdağları'nda sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı araç trafiğini olumsuz etkiliyor. Yolu açık tutmak için Edremit Belediyesi ve Karayolları ekipleri ağır iş makinaları ile bölgede çalışma yapıyor. Yolda kalan araçları iş makineleri kurtarıyor.

Sabah saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesi ve Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasında Kazdağlar'ından geçen yol kesiminde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun bir şekilde yağan kar ulaşımı zorlaştırıyor. Bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ağır iş makineleri ve Karayolları'na bağlı tuzlama kamyonları bölgede ağır kış şartlarıyla adeta savaşıyor. Yolda kayan ve arıza yapan araçları iş makineleri yol kenarına çekerek yardım ediyorr. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, bölgede yağışın çok yoğun bir şekilde devam ettiğini ve yolun açık tutulması için hummalı bir mesai harcandığını ifade etti.