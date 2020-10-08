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Kazdağları'nda şimşekler ve gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

Edremit Körfezi’nde etkili olan sağanak yağış sonrasında Kazdağları’nda bulutların arasından çıkan güneş gökkuşağı oluşturdu.

Edremit Körfezi'nde etkili olan sağanak yağış sonrasında Kazdağları'nda bulutların arasından çıkan güneş gökkuşağı oluşturdu. Aynı anda devam eden yağışla birlikte çakan şimşekler İhlas Haber Ajansı muhabirinin fotoğraf karesine yansıdı.


Edremit Körfezi'nde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve gün boyu devam eden sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini kaybetmeye başladı. Yağışın etkisini kaybetmesi ile bulutların arasından çıkan güneş gökkuşağı oluşturdu. Gökkuşağı ile aynı anda çakan şimşekler fotoğraf karelerine yansıdı.

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