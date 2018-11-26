Kazdağları'nda sis trafiği olumsuz etkiliyor

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini bağlayan ve Kazdağları'ndan geçen kara yolunda oluşan sis araç trafiğini olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de etkili olması beklenen yoğun yağışlar öncesinde Kazdağları'nda meydana gelen yoğun sis araç trafiğini olumsuz etkiliyor. Zaman zaman 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Kara yolunun 18 ila 25. kilometreleri arasında etkili olan kesif sise karşı sürücülerin dikkatli olmaları istendi.