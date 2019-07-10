Kazdağları'nda uluslarası sergi açıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesi Tahtakuşlar Alibey Kudar Etnografya Galerisi'nde Ressam ve Heykeltıraş Selim Turan anısına düzenlenen 28. Uluslararası Karma Sergi Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından açıldı.

Ressam ve Heykeltraş Selim Turan anısına düzenlenen karma sergide Azerbaycan, Rusya ve Türkiye'den katılan sanatçılarla Ressam Esma Kudar'ın öğrencilerinin eserlerine yer verildi. Aynı zamanda Uluslararası Azerbaycan Dede Gorgut Milli Vakfı Başkanı Eldar İsmayilov'un 70. Doğum günü sebebiyle Rusya, Azerbaycan ve Türkiye'den “Dünya Çocuklarının Gözüyle” uluslararası çocuk sergisi de bu serginin içinde yer aldı.

Program, sanatçıları tanıma ve belge töreniyle başladı. Sanatçıların katılım belgelerini Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan verdi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Katılımcılar arasında gençler ve katılımcı aileler görüyorum. Bu durum beni gençlerimizin ve çocuklarımızın sanata ilgisi konusunda ümitlendiriyor. Gerçekleştirilen bu uluslararası resim sergisinin ufkumuzu açacağına ve sanat vizyonumuzu arttıracağına inanıyorum. Kudar ailesine bu güzel uluslararası sanat sergisini Edremit'e kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Bundan sonra düzenleyecekleri her sanat faaliyetinde yanlarında olacağım” dedi.

Azerbaycan Dede Korkut Vakfı İstanbul Temsilcisi, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refik Aziz, bu serginin aynı zamanda Azerbaycan'ın kuruluş yıldönümüne atfedildiğini söyledi. Aziz, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a gösterdiği ilgi için teşekkür ederek Azerbaycan'ın kuruluşunun 101.yıldönümü maksadıyla basılmış özel bir para hediye etti. Serginin hazırlanmasında büyük emeği olan Ressam Esma Kudar da, “Müzemizin kurulmasına öncülük eden ve bugün aramızdan ayrılmış olan Selim Turan, Öğretmen ve Gazeteci Hasan Kudar ve bu yıl aramızdan ayrılan Öğretmen ve Kültür Koruyucusu Alibey Kudar'ı saygıyla anıyoruz. Bu 3 çınarın kültür adına yaktıkları ışığı sizlerin de destekleriyle gücümüz yettiğince canlı tutmaya devam edeceğiz. Selim Turan'ın “Burada sanatını severek yapan herkese yer verilir” sözünü benimsediğimiz galerimizde bu yıl; resim, seramik, heykel, mum, batik alanlarında çalışmalar sergileniyor” İfadelerini kullandı.