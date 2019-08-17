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Kazdağları'nda yıldırım ormanı yakıyordu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, havadan müdahale edilerek söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, havadan müdahale edilerek söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde kırsal kesimde bulunan Kazdağları Kavlaklar Mahallesi üstünde bozuk kızılçam sahasına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Orman ekiplerinin karadan ulaşamadığı yere havadan helikopterle müdahale edildi. Denizden su alınarak müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından söndürüldü.

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