Kazdağları'ndaki eski maden sahası lavanta kokacak

Balıkesir'in Havran ilçesinde molibden madeni olarak çalıştırılan ve kapanan eski maden sahası yapılan çalışma ile 300 dönümlük bir lavanta bahçesine çevriliyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Şefliği bünyesindeki Havran Tepeoba Kırsal Mahallesi sınırlarında kapatılan molibden madeninde 600 dönümlük alanda rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor.

Kapatılan madenin havuz bölgesinde 300 dönümlük alanda 160 bin adet lavanta fidanı toprakla buluşuyor. Ayrıca bu alana 30 bin adette adaçayı fidanı dikimi gerçekleştirilecek. Maden sahasının geriye kalan 300 dönümünde ise kızılçam fidanları dikilerek alan tekrar yeşillendirilecek. Bu çalışma ile Kazdağları'nda gelişmekte olan arıcılık faaliyetlerine de büyük katkı sağlanacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Tepeoba Mahalle Muhtarı Alaattin Kaçar, “Burada 300 dönüm arazi üzerine lavanta fidanı ekimi yapılıyor. İşte sabahleyin saat 8 buçuk gibi işe başlayıp günlük ortalama 45-50 kişiyle lavanta fidanı ekiyoruz. Akşam 3 gibi bırakıyoruz. Günlük ortalama kişi başı 160 civarında bir fidan ekimi yapılıyor. Toplamda ilk aşamada 90 bin tane fidan ekilecek. Güzel bir heyecan oluşturdu bizde. Hem köyümüzün hem de körfezin böyle bir böyle bir şeye, projeye girişmesi çok güzel oldu. Bölge halkı hem şu an için memnun hem de gelecekte büyüdüğünde daha da memnun kalacaklar” dedi.