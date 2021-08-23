İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kazdağları'ndaki orman yangını rüzgârın etkisiyle büyüyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını, rüzgârın etkisiyle büyümeye devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını, rüzgârın etkisiyle büyümeye devam ediyor. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.


Saat 10.30 sıralarında Güre Mahallesinin Kavurmacılar mevkiinde orman yangını çıktı Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri karadan, helikopter ise havadan müdahale ediyor. Çamlık ve kayalık alandaki yangına bir tanesi 6 ton su kapasiteli olmak üzere 4 helikopterler müdahale ediyor. Bölgeye takviye itfaiye ekipleri istenirken, yangın söndürme uçağının gelmesi bekleniyor. Rüzgârın şiddetinin arttığı öğrenilirken, yangın büyümeye devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.