Kazdağları'ndaki orman yangını rüzgârın etkisiyle büyüyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını, rüzgârın etkisiyle büyümeye devam ediyor. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Saat 10.30 sıralarında Güre Mahallesinin Kavurmacılar mevkiinde orman yangını çıktı Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri karadan, helikopter ise havadan müdahale ediyor. Çamlık ve kayalık alandaki yangına bir tanesi 6 ton su kapasiteli olmak üzere 4 helikopterler müdahale ediyor. Bölgeye takviye itfaiye ekipleri istenirken, yangın söndürme uçağının gelmesi bekleniyor. Rüzgârın şiddetinin arttığı öğrenilirken, yangın büyümeye devam ediyor.