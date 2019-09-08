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Kazdağları'ndan 1 ton çöp topladılar

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından organize edilen Çevre Sağlığı ve Doğayı Koruma Derneklerinin destek verdiği “Kazdağları nefes alsın” sloganıyla yapılan çevre etkinliğinde Kazdağları’ndan 1 tona yakın çöp toplandı.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından organize edilen Çevre Sağlığı ve Doğayı Koruma Derneklerinin destek verdiği “Kazdağları nefes alsın” sloganıyla yapılan çevre etkinliğinde Kazdağları'ndan 1 tona yakın çöp toplandı.


Edremit Belediyesi tarafından organize edilen ve çevre dernekleri ile belediye personelinin destek verdiği etkinlikte Kazdağları'nda mesire yeri olarak kullanılan ve adeta çöplüğe dönen alanlar katılımcılar tarafından temizlendi. Kazdağları'nı temizlemenin önemli olmadığı önemli olanın Kazdağları'nı kirletmemek olduğunu vurgulayan katılımcılar, bu alanlarda piknik veya aktivite yapan doğa dostlarını çöplerini bu alanda bırakmamaları konusunda uyardı. Yapılan etkinlikte yaklaşık 1 ton piknik atığı çöp toplandı. Katılımcılar daha sonra topladıkları çöp torbalarının önünde fotoğraf çektirdi.

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