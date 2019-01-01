Kazdağları'ndan geçen karayolu trafiğe kapandı

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasında Kazdağları'ndan geçen karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı.

Öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçesi yükseklerinde ve Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kalkım beldesinde etkili oluyor. Kar yüksekliği 15 santimetreye kadara yükselirken Edremit Yenice karayolu aşırı kar yağışı ve yolda kayan araçlar yüzünden trafiğe kapandı. Kalkım beldesi çıkışında yola barikat kuran jandarma trafik timleri zincir, çekme halatı ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor. Birçok sürücü ise zincir ve kar lastiklerine rağmen geri dönmeyi tercih ediyor.