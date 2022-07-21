İhlas Haber Ajansı

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Kazdağları'nın ortasından geçen kara yolunda yangın şeridi oluşturuldu

Balıkesir Kazdağları’nda yangına hassas ormanlardan geçen yol güzergahlarında temizlik çalışması yapılarak, muhtemel yangınlara karşı yangın hattı oluşturuluyor.

Balıkesir Kazdağları'nda yangına hassas ormanlardan geçen yol güzergahlarında temizlik çalışması yapılarak, muhtemel yangınlara karşı yangın hattı oluşturuluyor.


Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Çınarlıhan Orman İşletme Şefliği, Hanlar mevkiinde Edremit-Yenice Karayolu'nun her iki yanında 5'er metrelik yangın şeritleri oluşturdu. Yapılan çalışma sonrasında atıklar yangına sebebiyet vermemesi için kepçe yardımıyla toplanarak kamyonlar ile bölgeden uzaklaştırıldı. Bölgede ayrıca greyderler ile zemin temizlik çalışması gerçekleştirildi.

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