Kazdağları'nın zirveleri beyaz örtüye büründü

Kazdağları'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz gün başlayan ve aralıklı olarak süren kar yağışı Kazdağları'nın zirve noktalarında etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Kazdağları'nın Eybek, Kartal Çimeni, Tozlu, Dalak Suyu, Endez Çeşme bölgeleri beyaz örtünün altında kaldı. Çam ve Göknar ormanlarına ev sahipliği yapan bölgeler eşsiz kar görüntüleri ile fotoğrafçıların da büyük ilgisini çekmeye başladı. Doğa Fotoğrafçısı Onur Sezer "Kazdağları'nda kar yağışını dört gözle bekliyorduk. Sonunda doğal güzellikleri ile büyük ilgi çeken Kazdağları beyaz örtüsüne kavuştu. Burada birbirinden güzel fotoğraf karelerini kayıt altına alma imkanı bulduk" dedi.

Aralıklarla bölgede devam eden kar yağışının hafta sonu sıcaklıkların düşmesi ile artması bekleniyor.