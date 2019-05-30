Kent Estetiği Çalışmaları Dursunbey'e Değer Katacak

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın talimatı ile İlçe merkezinde bulunan ana cadde ve çeşitli bölgelerde çevre düzenleme ve şehir estetiği çalışmaları başladı.

Geçtiğimiz dönem Dursunbey'in alt ve üst yapısı ile ilgili önemli çalışmalara imza atan ve Dursunbey'e şehir görünümü kazandıran Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, yeni dönemde kent estetiği ile ilgili çalışmalara önem verdi. Ramazan Bayramı öncesi Balıkesir caddesinde bulunan ve görüntüsü ile rahatsızlık uyandıran istinat duvarlarını tamir ederek boyanması talimatı veren Başkan Bahçavan, yeni yapılan kaldırımlarda da boyama çalışması yapılmasını istedi.

Geçtiğimiz hafta başlatılan çalışmalar kapsamında Balıkesir Caddesi üzerinde ki duvarlar sıvanarak, boyama işlemi yapıldı. Çalışmaların sürdüğü caddeye estetik katmayı hedefleyen Belediye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin desteği ile de ana cadde kaldırımlarında boyama çalışması başlattı. Belediye Başkan Yardımcısı ve Peyzaj Mimarı Samet Çetinkaya konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Bilindiği üzere geçtiğimiz dönemde İlçemizde hem al yapı hem üst yapıda önemli işlere imza atıldı. Çalışmaların tamamlandığı bu caddelerimize estetik bir görünüm kazandırmak, Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan'ın yeni hedefi. İnşallah bizde bu hedef doğrultusunda İlçemizin şehir estetiğine yenilikler katacağız. Bu çalışmalarımız Balıkesir Caddesinde ve ana caddelerimizde şu anda devam ediyor. Suçıktı'da bulunan kavşakta, Suçıktı içinde, Ada kahvesi çevresinde ve yaya geçitlerinde de yeni çalışmalar yapıyoruz. Dursunbey inşallah bu dönemde yaptığımız çalışmalarla daha da güzel ve örnek bir görünüme kavuşacak” dedi.