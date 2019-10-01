'Kent Tiyatrosu'na kayıtları başladı

Yıl” sloganıyla tiyatro severlerin karşısına çıkacak olan Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu için yeni dönem oyunculuk kayıtlarının başladığı açıklandı.

8-12 yaş Drama Grubu, 13-18 yaş çocuk oyunları grubu ve 19-40 yaş yetişkin oyunları grubu olmak üzere üç ayrı kategoride açılan kurslara kayıtlar 30 Eylül'de başladı. Son kayıt tarihi 18 Ekim olan kayıtlar için başvuru formları, Burhaniye Belediyesi Beyaz Masa'dan alınabiliyor. Sanatta 20. yılını geride bırakan ve günümüze kadar pek çok film ve dizilere ünlü yetiştiren Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oynadığı ulusal tiyatro oyunlarıyla onlarca ödüle de sahip olduğu biliniyor.