Kepçede serinlediler

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çalışan işçiler, sıcak havadan bunalınca kimsenin aklına gelmeyecek bir serinleme yolu buldu. Kepçenin içine binen isçiler, operatörün yardımı ile sulara gömüldü. O anları ise cep telefonu ile kaydettiler.

Dursunbey'de işçilerin serinleme yöntemi yürekleri ağza getirdi. 2 işçi serinlemek için farklı bir yöntem ararlarken kazı yapılan kepçenin ucuna oturduktan sonra arkadaşının kepçeyi kullanmasıyla hem serinlediler hem de doyasıya eğlendiler.