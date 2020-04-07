Kepsut Belediyesi can dostlarını unutmadı

Kepsut Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kovid 19 salgını sebebi ile kapalı olan iş yerleri ve vatandaşların evlerinde bulunması sebebi ile hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için ilçe genelinde hayvanların bulundukları noktalara mama bıraktı. Kepsut Belediyesine bağlı ekiplerin mama verme işlemi Kepsutlu vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kepsut Belediye Başkanı ismail Cankul ''Korona virüs (Kovid 19) pandemi salgını sebebi ile işyerlerimiz kapalı ve vatandaşlarımız evlerinde duruyor. sokaklarda yaşayan hayvanların ihtiyaçlarını da belediye olarak düşünmek durumundayız. bu sebep ile ilçemizde belirlediğimiz noktalara beslenme noktaları oluşturarak sokak hayvanlarının aç kalmasının diye bazı noktalara yem kapları koyarak can dostlarımızın aç kalmasının önüne geçtik'' dedi.