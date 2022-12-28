Kepsut Belediyesi'nden eğitime destek

Kepsut Belediyesi'nin üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlediği kurs Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nde devam ediyor. Belediye Başkanı İsmail Cankul Gençlik Merkezinde üniversite sınavına hazırlanan 350 öğrenciden 73'üne toplam 950 kaynak kitap dağıttı.

Kepsut Belediyesi tarafından oluşturulan Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi bünyesinde 700'e yakın öğrenci farklı alan ve branşlarda eğitim görmeye devam ediyor. Gençlik Merkezi'nde üniversite sınavına hazırlanan 350 öğrenciden 73'üne kaynak kitap hediye eden Belediye Başkanı İsmail Cankul eğitime destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kepsut Belediye Başkanı Cankul: “Öğrencilere ücretsiz kaynak kitap temin ediyoruz”

Gençlik Merkezinde halen 700'e yakın gencin farklı alan ve branşlarda eğitim gördüğünü söyleyen Başkan Cankul; “Gençlik Merkezinde eğitim veren öğretmenlerimizin tamamını Belediye bünyesi istihdam ediyoruz. Ücretsiz olan Gençlik Merkezimizde öğrencilere külfet olan kaynak ders kitaplarını yine ücretsiz olarak biz sağlıyoruz. Kırsal mahallerden gelen öğrencilerimizi servislerle yine kendimiz ulaşımlarını sağlıyoruz. Amacımız gençlerin kendilerini geliştirmesi, vizyonlarını arttırmalarına katkı sağlamak. Gençlik merkezimiz Kepsut gençliğinin bir merkezi olacak. Projelerimizi, faaliyetlerimizi gençlerimizin taleplerine göre şekillendirmeye devam edeceğiz” dedi.

“Gençlerimize çok yönlü tesis kazandıracağız”

Gençlere çok yönlü bir tesis kazandırmak için çalıştıklarının altını da çizen Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, “Niyetimiz kültür merkezini hem gençlik merkezimizi hem kapalı spor salonumuzu ve inşaatı devam eden spor kompleksimizle bir bütüncül olarak gençlerimizin istedikleri branşlarda, faaliyet alanlarında eğitim görmelerini sağlamak” ifadelerini kullandı.

“Velileri maddi külfetten kurtarıyoruz”

İlçede yaşayan öğrenci velilerini sağladıkları eğitim imkanlarıyla maddi külfetten kurtarmak istediklerini kaydeden Cankul, “Tüm bu sağladığımız eğitim imkanlarıyla ilçemizdeki öğrencilerimizin velilerini de büyük bir külfetten kurtararak mali destek sağlamış oluyoruz. Veliler çocuklarını Balıkesir'e göndererek bir dershane veya etüt merkezine ödemesi gereken bu paradan kurtulmuş oluyorlar. Çalışmalarımızın temelinde eğitimli, özgüvenli, kendine güvenen, emin adımlarla yürüyen gençler yetiştirmenin yanında iyi lise ve iyi üniversitelerde yer alabilmeleri sağlamak var. Bu Gençlik Merkezimizin amacı bu” değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerle sohbet etti

Yaklaşık 270 bin TL tutan kaynak kitapların öğrencilere ücretsiz ve bir proje ile dağıtacaklarını söylemeleri sonrası yayın evlerinin kendilerine önemli bir ölçüde indirim yaptığını söyleyen Başkan Cankul, yayın evlerine teşekkür etti. Cankul son olarak yapılan kitap yardımının bununla sınırlı olmadığını hatırlatarak sınavlara yakın bir kez daha yardımcı kaynak kitap dağıtımı yapacaklarının müjdesini verdi. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, daha sonra Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezindeki öğrencilerle sohbet etti ve öğrencilere belediye imkanlarıyla sunulan yardımcı kaynak kitap, tişört ve çantalarını dağıttı.