Kepsut Çataldağ karla uyandı

Balıkesir'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesinin ardından kar yağışları da başladı. Kepsut'a bağlı Çataldağ'da kar yağışı etkisini gösterirken kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Kepsut'a bağlı Çataldağ'a yılın ilk karı düştü. Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla toprak örtüsü beyaza bürünürken hayatı olumsuz etkileyecek herhangi bir durum oluşmadı. Kepsut Çataldağ'da kar yağışı aralıklarla devam ederken bölgede ulaşım konusunda herhangi bir sorun yaşanmadı. Kapalı kırsal mahalle yolunun da bulunmadığı bölgede kar yağışı önümüzdeki günlerde de etkili olacağı öğrenildi.