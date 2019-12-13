Kepsut ÇPAL öğrencileri Hırvatistan ve Slovenya'da

Kepsut Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri erasmus projesi kapsamında Hırvatistan ve Slovenya'da etkinliklere katıldı.

Kepust Çok Programlı Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Öğretmeni Burhan Toptaş'ın koordinatörlüğünü yaptığı ve 2019 yılı teklif çağrısı döneminde Türkiye Ulusal ajansı tarafından desteklenen Erasmus+ KA229 Projesi kapsamında 7 öğrenci ve 3 öğretmenden oluşan Kepsut ÇPAL proje ekibi Slovenya'nın Breziece kentine gittiler. 1 hafta süresinde İtalya ve Slovenya'daki 10'ar kişilik öğretmen-öğrenci grubu bir araya gelen Kepsut proje ekibi zamanın daha verimli ve etkili kullanımı ile ilgili çeşitli etkinlikler yapıp ve değerlendirmelerde bulunarak okullar arası iyi örneklerin paylaşımı sağlanıp fikir alışverişinde bulundular. Hareketlilik süresince Slovenya'nın başkenti Ljubliana ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e de kültürel geziler düzenleyen öğrenci grubu 8 Aralık tarihinde Türkiye'ye geri döndü.