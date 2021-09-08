Kepsut fındığı Karadeniz fındığına rakip oluyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde 1980'li yıllarda başlayan fındık üretimi artarak devam ediyor. Balıkesir'in sadece Kepsut'un Kızıloluk Kırsal Mahallesi'nde bulunan fındık ağaçlarında hasat başlarken, üreticiler rekolteden memnun.

Kepsut'un Kızıloluk Mahallesi'nde yıllar önce Karadeniz'e fındık toplamaya gidenlerin getirdikleri fidanları dikmeleriyle başlayan fındık üretimi yılda 35 tonluk rekolteye ulaştı. Kızıloluk kırsal mahallesinde yabani fındık yetiştiğini gören yöre sakinleri Karadeniz'e çalışmaya gittiklerinde getirdikleri fındık fidanlarını ekerek fındık yetiştiriciliğine başladı. Zaman içinde ağaç sayısını artıran bölge halkı Karadeniz fındığına rakip olmaya aday oldu.

Kepsut'ta yetişen fındıkların Karadeniz fındığına göre daha aromatik ve daha lezzetli olmasının sebebini bölgedeki hava şartlarına bağlayan yöre sakinleri fındıkların kurutulurken güneşin bol olmasının kaliteyi artırdığını belirttiler.