Kepsut kar altında

İlçenin yüksek rakımlı yerleşim bölgelerinde sabah saatleriyle birlikte kar yağışı etkisini artırırken, kırsal mahalleler beyaz örtü altında kaldı.

Kepsut'ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olmaya devam ediyor. İlçedeki Kızıloluk, Katrancı, Yaylabaşı, Kepekler ve Serçeören kırsal mahalleleri dün başlayan kar yağışının etkisinde kaldı. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar sabaha beyaz örtü ile uyanırken, kar yağışının aralıklarla devam ettiği gözlemlendi.

Cankul: “Tüm önlemlerimizi aladık”

Kepsut ilçe merkezinde kar yağışının bugün etkili olması beklenirken, Kepsut Belediyesi de kar yağışıyla ilgili önlemlerini aldı. İlçede kar yağışından dolayı kırsal mahallelerde ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı belirtilirken belediye ekiplerinin ana arterler başta olmak üzere ilçe merkezindeki yollarda önlem aldığı öğrenildi. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul yoğun kar yağışının ilçede etkili olmasını beklediğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklarla ilgili uyardı. Cankul özellikle su saatlerinin donmaması için vatandaşlardan önlem almalarını isterken belediye olarak da yaşanabilecek tüm olumsuzlukları gidermek için 24 saat görevde olacaklarını vurguladı. Kırsal mahalle yollarının kapanmaması için de önlemler aldıklarını belirten Belediye Başkanı İsmail Cankul, Büyükşehir Belediyesi koordinesinde ekiplerin karala mücadeleye hazır olduğunu dile getirdi.